Туляки возмущены состоянием платных парковок, заваленных снегом

Фото читателя Myslo.

Туляки обратились к администрации с жалобой на состояние платных парковок. Они завалены снегом,из-за чего жители вынуждены оставлять автомобили на проезжей части.

Одной из проблемных точек горожане называют улицу Каминского.

«Приехала к почте, встать можно только на проезжей части, но за парковку я должна заплатить!!! Тем, кто её совершенно не обслуживает! А если бы губернатор или глава города сделали бы парковку бесплатной, до тех пор пока не устранят препятствия и нарушения, естественно своими силами, те, кто за это отвечает, сразу бы нашли возможность почистить снег», — пишет возмущенная тулячка.

Администрацию Тулы просят прокомментировать, почему уборка снега на платных парковках не выполняется надлежащим образом.