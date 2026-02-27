  1. Моя Слобода
Туляки возмущены состоянием платных парковок, заваленных снегом

Жители вынуждены оставлять машины на проезжей части.

Фото читателя Myslo.

Туляки обратились к администрации с жалобой на состояние платных парковок. Они завалены снегом,из-за чего жители вынуждены оставлять автомобили на проезжей части.

Одной из проблемных точек горожане называют улицу Каминского. 

«Приехала к почте, встать можно только на проезжей части, но за парковку я должна заплатить!!! Тем, кто её совершенно не обслуживает! А если бы губернатор или глава города сделали бы парковку бесплатной, до тех пор пока не устранят препятствия и нарушения, естественно своими силами, те, кто за это отвечает, сразу бы нашли возможность почистить снег», — пишет возмущенная тулячка. 

Администрацию Тулы просят прокомментировать, почему уборка снега на платных парковках не выполняется надлежащим образом. 

сегодня, в 14:01 +7
