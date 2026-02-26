Ректор ТулГУ Олег Кравченко: «Важная тема Послания — развитие науки в регионе»

Сегодня состоялось оглашение Послания губернатора Тульской области в Тульском кремле. В этом мероприятии принял участие ректор Тульского государственного университета Олег Александрович Кравченко.

Он отметил, что Дмитрий Вячеславович Миляев затронул много вопросов, которые в том числе касаются развития Тульского государственного университета.

«Особое внимание он уделил созданию условий для обучения, профессионального роста и создания семей в регионе. В ТулГУ мы работаем в этом направлении: с прошлого года в университетском детском саду функционирует группа кратковременного пребывания — удобное решение для родителей-студентов в период экзаменов. Также было отремонтировано общежитие, где целый этаж выделили для семейных студенческих пар.

Еще одна важная тема Послания — развитие науки. Губернатор отметил нашу Передовую инженерную школу и перспективы межвузовского оборонного кампуса, над которым мы работаем уже три года. Это способствует формированию фундаментальной и прикладной науки, определяющей промышленный рост региона на десятилетия вперед. Впервые в Тульской области вводится ипотека для студенческих семей и молодых ученых!

Отдельно хочу отметить акцент на спорте. В ТулГУ развита спортивная инфраструктура, и мы стремимся прививать культуру физической активности как неотъемлемую часть жизни».

