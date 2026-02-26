Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек

По словам экспертов, так дети лучше узнают культурные традиции.

Фото Алексея Пирязева.

Министерство просвещения планирует ввести перечень игрушек и игр для детских садов, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих полноценному развитию детей. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что перечень будет включать средства обучения и воспитания, способные формировать у детей представление о русской культуре, историческом наследии и достижениях страны.

«Благодаря таким игрушкам дети смогут познавать исторические события, деятелей России, культурные традиции, народные художественные промыслы и достижения нашей страны», — отметил Кравцов.

В рамках инициативы 2026 год объявлен Годом дошкольного образования, основной целью которого является повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержка педагогических коллективов.

«Правильно подобранные игры формируют познавательные, эмоциональные и социальные навыки. Создание единого списка проверенных игрушек — правильный шаг», — отметила тульский учитель-дефектолог Валентина Назарова.