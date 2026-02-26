  1. Моя Слобода
Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек

По словам экспертов, так дети лучше узнают культурные традиции.

Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек
Фото Алексея Пирязева.

Министерство просвещения планирует ввести перечень игрушек и игр для детских садов, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих полноценному развитию детей. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что перечень будет включать средства обучения и воспитания, способные формировать у детей представление о русской культуре, историческом наследии и достижениях страны.

«Благодаря таким игрушкам дети смогут познавать исторические события, деятелей России, культурные традиции, народные художественные промыслы и достижения нашей страны», — отметил Кравцов. 

В рамках инициативы 2026 год объявлен Годом дошкольного образования, основной целью которого является повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержка педагогических коллективов.

«Правильно подобранные игры формируют познавательные, эмоциональные и социальные навыки. Создание единого списка проверенных игрушек — правильный шаг», — отметила тульский учитель-дефектолог Валентина Назарова. 

