В Кимовске бродячие собаки покусали 13-летнюю девочку: администрация заплатит 15 тысяч

Прокуратура обратилась с иском в суд.

Фото из архива Myslo.

В Кимовске сотрудники прокуратуры проверили жалобу родителей 13-летней девочки. В декабре 2025 года на нее набросились две бездомные собаки на улице Советской. 

Администрация района не приняла достаточных мер по контролю за бездомными животными.

«В целях защиты интересов несовершеннолетней прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда», — отметили в пресс-службе регионального ведомства. 

Суд взыскал с муниципалитета компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

 

 

сегодня, в 16:43 0
