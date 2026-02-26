Миляев поручил проверить все заводы в Тульской области, негативно влияющие на экологию

А также внедрять «чистые» экосберегающие технологии.

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона провести тщательный анализ деятельности всех предприятий, оказывающих негативное влияние на экологию.

Выступая с Посланием, глава региона подчеркнул важность комплексного подхода к сохранению окружающей среды.

«Развивая промышленность, науку и сельское хозяйство, мы не должны забывать про окружающую среду. Как промышленный регион, мы осознаем свою ответственность перед людьми и природой. Ведем системную работу: восстанавливаем леса, не допускаем пожаров, создаем охраняемые природные территории», — отметил Дмитрий Миляев.

В Тульской области работает система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Предприятия используют экологически чистые технологии, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

«Поручаю правительству региона проанализировать деятельность всех предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и подготовить индивидуальные планы развития предприятий в части внедрения и применения „чистых“ экосберегающих технологий», — заключил губернатор.