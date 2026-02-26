  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев поручил проверить все заводы в Тульской области, негативно влияющие на экологию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев поручил проверить все заводы в Тульской области, негативно влияющие на экологию

А также внедрять «чистые» экосберегающие технологии.

Миляев поручил проверить все заводы в Тульской области, негативно влияющие на экологию
Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона провести тщательный анализ деятельности всех предприятий, оказывающих негативное влияние на экологию.

Выступая с Посланием, глава региона подчеркнул важность комплексного подхода к сохранению окружающей среды. 

«Развивая промышленность, науку и сельское хозяйство, мы не должны забывать про окружающую среду. Как промышленный регион, мы осознаем свою ответственность перед людьми и природой. Ведем системную работу: восстанавливаем леса, не допускаем пожаров, создаем охраняемые природные территории», — отметил Дмитрий Миляев.

В Тульской области работает система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Предприятия используют экологически чистые технологии, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. 

«Поручаю правительству региона проанализировать деятельность всех предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и подготовить индивидуальные планы развития предприятий в части внедрения и применения „чистых“ экосберегающих технологий», — заключил губернатор. 

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
Послание губернатора Тульской области жителям региона: публикуем полный текст и видео
Жизнь Тулы и области
Послание губернатора Тульской области жителям региона: публикуем полный текст и видео
сегодня, в 17:30, 26 521 -11
Ректор ТулГУ Олег Кравченко: «Важная тема Послания — развитие науки в регионе»
Жизнь Тулы и области
Ректор ТулГУ Олег Кравченко: «Важная тема Послания — развитие науки в регионе»
сегодня, в 16:20, 19 358 0
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
сегодня, в 14:47, 45 637 -4
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 45 1391 -18
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 15:45 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
экология выбросы заводы Дмитрий Миляев ежегодное Послание губернатора Тульской области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1366 5
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 59 1383 1
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1347 -17
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 45 1391 -18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ректор ТулГУ Олег Кравченко: «Важная тема Послания — развитие науки в регионе»
Ректор ТулГУ Олег Кравченко: «Важная тема Послания — развитие науки в регионе»
Студенты ТулГУ: «Приятно, что в Тульской области реализуются молодежные инициативы»
Студенты ТулГУ: «Приятно, что в Тульской области реализуются молодежные инициативы»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.