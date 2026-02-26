Студенты ТулГУ: «Приятно, что в Тульской области реализуются молодежные инициативы»

Елена Горбачева, руководитель Студенческого медиацентра ТулГУ (на фото — третья слева):

«Для нас, как для студенческого объединения, приятно получить приглашение на такое масштабное и важное событие для Тулы и Тульской области. Дмитрий Вячеславович обозначил ряд больших успехов нашего региона за прошедший год. Из впечатливших — множество уже реализованных молодежных инициатив.

Приятно, что уделяется внимание креативным индустриям, к которым наш Студенческий медиацентр имеет непосредственно отношение.

Мы, в свою очередь, продолжим освещать успехи Тульского государственного университета, нашего города и области, популяризировать молодежные инициативы и активно принимать участие в осуществлении молодежной политики региона».