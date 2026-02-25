В Туле стартовала выдача сертификатов на покупку жилья для молодых семей

Девять семей уже получили первые выплаты.

25 февраля в молодежном центре «Родина» прошла церемония вручения сертификатов на приобретение жилья для молодых семей города. Глава администрации Тулы Илья Беспалов лично передал документы девяти семьям.

Программа социальной поддержки действует в рамках муниципальной инициативы «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан города Тулы». Она направлена на помощь семьям при покупке квартир или строительстве домов.

—«Размер поддержки варьируется в зависимости от состава семьи, но цель у всех одна — обрести свой уютный уголок. Жилье — это не просто стены, это место для планов, воспитания детей и укрепления семьи», — отметил Илья Беспалов.

Условия участия в программе:

Возраст супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

Семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (меньше 11 кв. м на человека);

Наличие дохода, достаточного для оплаты оставшейся стоимости жилья, не покрываемой социальной выплатой;

Регистрация всех членов семьи в Туле, при этом один из супругов должен проживать в городе не менее пяти лет;

Размер выплаты определяется по количеству членов семьи и муниципальному нормативу стоимости квадратного метра жилья на текущий год.

Всего в 2026 году помощь на покупку или строительство жилья получат 28 семей.

