  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле стартовала выдача сертификатов на жильё для молодых семей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле стартовала выдача сертификатов на покупку жилья для молодых семей

Девять семей уже получили первые выплаты.

В Туле стартовала выдача сертификатов на покупку жилья для молодых семей

25 февраля в молодежном центре «Родина» прошла церемония вручения сертификатов на приобретение жилья для молодых семей города. Глава администрации Тулы Илья Беспалов лично передал документы девяти семьям.

Программа социальной поддержки действует в рамках муниципальной инициативы «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан города Тулы». Она направлена на помощь семьям при покупке квартир или строительстве домов.

—«Размер поддержки варьируется в зависимости от состава семьи, но цель у всех одна — обрести свой уютный уголок. Жилье — это не просто стены, это место для планов, воспитания детей и укрепления семьи», — отметил Илья Беспалов.

Галерея
показать все фотографии

Условия участия в программе:

  • Возраст супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
  • Семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (меньше 11 кв. м на человека);
  • Наличие дохода, достаточного для оплаты оставшейся стоимости жилья, не покрываемой социальной выплатой;
  • Регистрация всех членов семьи в Туле, при этом один из супругов должен проживать в городе не менее пяти лет;
  • Размер выплаты определяется по количеству членов семьи и муниципальному нормативу стоимости квадратного метра жилья на текущий год. 

Всего в 2026 году помощь на покупку или строительство жилья получат 28 семей. 
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 18:20 +1
Другие статьи по темам
Люди
молодые семьи
Место
Молодежный центр Родина
Прочее
Выдача сертификатов на жилье
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 89 2325 -20
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 85 3367 -3
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 92 1335 5
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
сегодня, в 15:13, 44 1344 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле с прошлого года ищут 35-летнюю Викторию Левину
В Туле с прошлого года ищут 35-летнюю Викторию Левину
В Тульской области стартовал прием заявок на «Битву роботов»
В Тульской области стартовал прием заявок на «Битву роботов»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.