  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области стартовал прием заявок на «Битву роботов» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области стартовал прием заявок на «Битву роботов»

Призовой фонд— 6,6 миллиона рублей.

В Тульской области стартовал прием заявок на «Битву роботов»

В Тульской области начали принимать заявки на «Битву роботов». 

Призовой фонд четвертого сезона — 6,6 миллиона рублей. Заявку можно отправить до 13 апреля, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Зрителей ожидают зрелищные поединки роботов на закрытой арене под прозрачным куполом. Роботы будут сражаться, используя молотки, вращающиеся диски, пилы и даже огнеметы.

К участию допускаются: 

  • мини‑роботы до 1,5 кг — для участников 10–17 лет;
  • роботы‑тяжеловесы до 110 кг — для взрослых инженеров.

Каждая команда должна состоять из 1–5 человек. Габариты тяжеловесов: не более 150 × 150 × 200 см, габариты мини‑роботов не более 25 × 25 × 25 см. 

Чтобы поучаствовать, нужно описать своего робота на Госуслугах и дождаться результатов экспертной оценки.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:03 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
битва роботов
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 89 2325 -20
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 85 3367 -3
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 92 1335 5
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
сегодня, в 15:13, 44 1344 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле стартовала выдача сертификатов на покупку жилья для молодых семей
В Туле стартовала выдача сертификатов на покупку жилья для молодых семей
В Узловском районе встретили торопливого водителя
В Узловском районе встретили торопливого водителя

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.