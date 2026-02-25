В Тульской области стартовал прием заявок на «Битву роботов»

В Тульской области начали принимать заявки на «Битву роботов».

Призовой фонд четвертого сезона — 6,6 миллиона рублей. Заявку можно отправить до 13 апреля, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Зрителей ожидают зрелищные поединки роботов на закрытой арене под прозрачным куполом. Роботы будут сражаться, используя молотки, вращающиеся диски, пилы и даже огнеметы.

К участию допускаются:

мини‑роботы до 1,5 кг — для участников 10–17 лет;

роботы‑тяжеловесы до 110 кг — для взрослых инженеров.

Каждая команда должна состоять из 1–5 человек. Габариты тяжеловесов: не более 150 × 150 × 200 см, габариты мини‑роботов не более 25 × 25 × 25 см.

Чтобы поучаствовать, нужно описать своего робота на Госуслугах и дождаться результатов экспертной оценки.