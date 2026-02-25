В Тульской области наградили победителей регионального этапа «Профессионалов»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 февраля в Тульском областном центре молодежи объявили лучших на региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы».





На протяжении нескольких недель 400 студентов из образовательных учреждений региона состязались в мастерстве по 73 различным компетенциям. Попробовали свои силы и школьники — в этом году для них было организовано 9 юниорских направлений. Всего же за выход в финал и звание лучших боролось более 7000 участников.





Такие конкурсы полезны для развития компетенций молодых специалистов, а еще это настоящая кузница кадров для предприятий региона — работодатели присматривают для себя будущих сотрудников. На протяжении всего конкурса на площадках работали 667 экспертов, 115 из них — представители предприятий.







Ребят и экспертов приветствовал заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков:

— Сегодня мы чествуем победителей — тех, кто представит наш регион на следующей ступени испытаний. Вам удалось показать, чему научили вас в колледжах. Вы продемонстрировали не только профессиональные навыки, вы показали, что умеете владеть собой не хуже, чем владеете инструментами, а это во взрослой жизни очень важно. Желаю вам, уважаемые победители, так же зрело и мудро показать себя на отборочном межрегиональном этапе. Желаю успехов, уверенности в своих силах и знаниях, спокойствия и собранности.

Заместитель министра образования Елена Кипровская отметила, что представлять Тульскую область на межрегиональном этапе чемпионата почетно и ответственно:

— Вам, дорогие конкурсанты, предстоит достойно представлять регион и свою профессию на межрегиональном этапе и самым лучшим из лучших — на всероссийском. Хочу пожелать вам успехов в этом выступлении. Подводя итоги регионального чемпионата, хочу отметить слаженную командную работу экспертов, организаторов, партнеров.

По итогам регионального этапа выбрали 73 лучших представителя по каждой из компетенций.





Одной из победительниц стала София Жукова. Девушка учится в Тульском экономическом колледже.

— Этот чемпионат дал мне толчок к развитию в своей профессии. Вообще, я учусь на графического дизайнера, но, поучаствовав в конкурсе в номинации «Дизайн интерьера», я поняла, что хочу развиваться именно в этой стезе! — сказала София.





Ребята поедут представлять Тульскую область на следующем этапе чемпионата. Также от 70 региональных предприятий они получили стипендии, приглашения на стажировки и гарантии трудоустройства.





Преподаватель Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова Анастасия Новикова уже второй год выступает в роли эксперта чемпионата «Профессионалитет» по компетенции «Агрономия»:

— Я преподаю уже более 10 лет. Не представляю своей жизни без детей, я их очень люблю! Считаю, что необходимо проводить такие конкурсы, так как это подчеркивает значимость не только образования, но и тех навыков, которые дети получают. А еще работодатели могут посмотреть, какими навыками ребята обладают для трудоустройства. Все испытания конкурса записываются на камеру, поэтому все при желании можно потом посмотреть. Мы надеемся, что пойдем дальше на всероссийский этап и наши тульские ребята займут неплохие места.





Дмитрий Кущев учится на автомеханика в Донском политехническом колледже. Сейчас он на третьем курсе. Любит разбираться в устройстве машин с самого детства.

— Что мы только не делали на испытаниях: и коробку перебирали, и двигатель; ремонтировали подвеску, электрику, тормоза! Было сложно, но я горжусь собой. Здесь я узнал гораздо больше, чем на обучении, — у меня теперь есть такой опыт реального ремонта автомобиля. С ребятами мы все очень подружились за время испытаний, и вообще мы классно провели время! — поделился впечатлениями Дима.





Александр Шнейдерман — преподаватель в Центре образования № 19 и эксперт чемпионата по направлению «Беспилотные авиационные системы»:

— Ребятам очень полезно участвовать в таких конкурсах, потому что у них просыпается соревновательный дух, появляется стремление учиться новому и не бояться сложностей. Сейчас беспилотные авиационные системы закрывают огромный пласт задач, и специалисты в этой сфере нужны не только для управления дронами, но и для их сборки, проектирования, исследования территорий.





Подопечный Александра — ученик седьмого класса Абдували Мусаев:

— Несколько лет назад увлекся этой сферой, стал в ней развиваться, становился лучше — так я оказался тут, чему очень рад. Было классно, хотя и сильно волновался при прохождении испытаний. Мы осуществляли мониторинг и совершали разные полеты на дронах.





Антон Стасюк учится в социально-технологическом колледже.

— В ходе чемпионата мы составляли проекты на тему социальной защиты населения. Конкурс мне очень понравился, хотя и было достаточно тяжело. Но при этом нас так качественно подготовили наши преподаватели, что мы были готовы ко всему. Это бесценный опыт для меня! Если тебе интересно учиться, то нельзя упускать возможность участия в таких событиях, — рассказал парень.





Александр Лобанов учится на автомеханика в Алексинском машиностроительном техникуме. Парень — первокурсник, но уже участвует в таком масштабном событии.

— О конкурсе остались только положительные эмоции! Сложности у меня возникали в нескольких этапах, потому что я только на первом курсе, но об участии не жалею: я получил много опыта, впечатлений, и мне было очень интересно! — сказал Александр.