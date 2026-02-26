  1. Моя Слобода
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки

Закон, позволяющий это делать, вступает в силу уже 1 марта 2026 года.

Фото: freepik.com.

1 марта 2026 года в силу вступает закон об освоении земельных участков. Согласно документу, собственникам дадут три года на то, чтобы привести землю в порядок и начать использовать ее по назначению. 

Признаки неиспользования земель определены. Это может быть разрушение стен, крыши, фундамента здания, отсутствие окон в домах, не признанных аварийными. Признать заброшенным участок, используемый как огород, смогут, если он зарастет сорняками или будет захламлен больше, чем наполовину.

Закон не коснется земель промышленного, туристического и рекреационного назначения, а также участков, предназначенных для производств. 

Учитывать будут все земли, которые уже оформлены в собственность. Для них срок исчисления начнется с 1 марта 2025 года. Если вы купите участок позже, расчетные три года начнутся со дня регистрации собственности. То есть самый ранний срок, когда к нарушителям будут применены меры — 1 марта 2028 года. 

Забрать землю будет не так просто, это крайняя мера.

Перед этим собственнику вручат предписание и дадут время на устранение нарушений.

При повторном непослушании владельцу участка могут выписать штраф. Если собственник земли все игнорирует, Росреестр должен будет сообщить об этом в органы местного самоуправления. Только после этого может состояться судебное заседание с требованием изъятия участка и его продажи с торгов.

Во всем этом есть нюанс: в процессе разбирательств собственник земли может подать прошение о продлении сроков, данных на устранение нарушений. В связи с этим и с учетом всех необходимых процедур изъятие участка может растянуться на 5-7 лет.

Автор:
26 февраля, в 11:14 +1
