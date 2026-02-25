В «Арт-резиденции ДКЖ» торжественно завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Фото: ИА "Регион 71"

В региональном этапе приняли участие 400 лучших конкурсантов, отобранных из более чем 7000 участников. Соревнования прошли по 73 компетенциям, 9 из которых – юниорские. По 11 компетенциям испытания в регионе проходили впервые.

Руководители тульских СМИ приняли участие в награждении студенческих медиацентров, которые активно освещали ход чемпионата.

Депутат Тульской областной Думы, советник губернатора, руководитель медиахолдинга Илья Степанов вручил награды авторам видеоролика их Новомосковского политехнического колледжа.

– Проведение таких чемпионатов способствует выявлению и поддержке талантливых специалистов, предоставляя им платформу для демонстрации своих навыков и обмена опытом. Это, в свою очередь, подталкивает других к совершенствованию, мотивируя их стремиться к новым вершинам, – отметил Илья Степанов.