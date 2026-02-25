А вы читаете мелкий шрифт?

Срочно понадобились деньги? В интернете полно предложений — быстро, онлайн, без лишних вопросов. Осталось только подписать договор…

Банк России выпустил вторую серию мультсериала «Изи деньги». Просветительский проект создан для обучения молодежи умению отличать выгодные финансовые предложения от мошеннических схем на примере реальных жизненных ситуаций.

Напомним, ЦБ выпустил анимационный сериал, героями которого стали доверчивый хомяк и рассудительный бобер. В каждой серии они сталкиваются с финансовыми проверками на прочность (срочный поиск денег, сомнительные инвестиции и советы из интернета). Это должно помочь зрителям наглядно увидеть риски и способы защиты своих денег.

Следующие серии выйдут 10 марта («Натапал в минус»), 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В интернете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»). После каждой серии пользователи могут пройти мини-тест.