До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы

Синоптики все еще фиксируют в Тульской области почти метровые сугробы.
Так, в Алексине размер сугробов — 96 см, что в 2,4 раза больше нормы (40 см). В областном центре высота снежного покрова достигла 72 см, что почти в 2,7 раза выше нормы (27 см).
В Волово высота сугробов — 72 см при норме 27 см. В Узловой — 69 см (норма 26 см), в Ефремове — 68 см (норма 28 см).
Количество осадков за февраль также оказалось аномально высоким:
- В Волово выпало 97 мм осадков (243% от нормы).
- В Ефремове — 90 мм осадков (225% от нормы).
- В Узловой — 87 мм осадков (256% от нормы).
- В Туле — 83 мм осадков (218% от нормы).