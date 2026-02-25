До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы

В Туле и Алексине они в 2,5 раза превышают норму.

Фото Алексея Пирязева.

Синоптики все еще фиксируют в Тульской области почти метровые сугробы.

Так, в Алексине размер сугробов — 96 см, что в 2,4 раза больше нормы (40 см). В областном центре высота снежного покрова достигла 72 см, что почти в 2,7 раза выше нормы (27 см).

В Волово высота сугробов — 72 см при норме 27 см. В Узловой — 69 см (норма 26 см), в Ефремове — 68 см (норма 28 см).

Количество осадков за февраль также оказалось аномально высоким: