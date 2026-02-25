  1. Моя Слобода
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении главы региона.

сегодня, в 00:20 +1
«Сохранить себя»: в Туле обсудили помощь в восстановлении после травм и болезней
«Сохранить себя»: в Туле обсудили помощь в восстановлении после травм и болезней

