В Тульской области ожидается сильный ветер

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. На дорогах гололедица.

Непогода сохранится до утра 23 февраля.