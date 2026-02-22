В Тульской области ожидается сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. На дорогах гололедица.
Непогода сохранится до утра 23 февраля.
В регионе объявлено метеопредупреждение.
