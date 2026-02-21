Мультзима в Туле: в выходные покажут мультики «Гадкий утёнок» и «Добрыня Никитич»

В эти выходные, 21 и 22 февраля, в Тульской области пройдет мультимарафон, приуроченные к 110-летию со дня рождения культового советского режиссера-мультипликатора Владимира Дегтярёва.
Известный художник и режиссер пережил страшную травму на фронте Великой Отечественной войны, потеряв правую руку. Он сумел заново обрести способность рисовать и создал целую галерею ярких анимационных фильмов, ставших классикой отечественной анимации.
В рамках фестиваля зрители смогут увидеть любимые советские мультфильмы, такие как:
- «Гадкий утёнок»,
- «Кто сказал мяу?»,
- «Кто поедет на выставку?»,
- «Как стать большим»,
- «Козлёнок, который считал до десяти»,
- «Как ослик счастье искал»,
- «Добрыня Никитич»,
- «Вернулся служивый домой»,
- «Сладкая сказка»,
- «Паровозик из Ромашкова»,
- «Снегурочка».
Расписание кинопоказов на 21 февраля, 22 февраля.