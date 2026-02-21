  1. Моя Слобода
Мультзима в Туле: в выходные покажут мультики «Гадкий утёнок» и «Добрыня Никитич»

Кинопоказы пройдут 21 и 22 февраля.

Фото министерства культуры и туризма Тульской области.
Фото министерства культуры и туризма Тульской области.

В эти выходные, 21 и 22 февраля, в Тульской области пройдет мультимарафон, приуроченные к 110-летию со дня рождения культового советского режиссера-мультипликатора Владимира Дегтярёва.

Известный художник и режиссер пережил страшную травму на фронте Великой Отечественной войны, потеряв правую руку. Он сумел заново обрести способность рисовать и создал целую галерею ярких анимационных фильмов, ставших классикой отечественной анимации.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть любимые советские мультфильмы, такие как:

  • «Гадкий утёнок»,
  • «Кто сказал мяу?»,
  • «Кто поедет на выставку?»,
  • «Как стать большим»,
  • «Козлёнок, который считал до десяти»,
  • «Как ослик счастье искал»,
  • «Добрыня Никитич»,
  • «Вернулся служивый домой»,
  • «Сладкая сказка»,
  • «Паровозик из Ромашкова»,
  • «Снегурочка».

Расписание кинопоказов на 21 февраля, 22 февраля.

сегодня, в 13:13 0
