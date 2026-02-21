Мультзима в Туле: в выходные покажут мультики «Гадкий утёнок» и «Добрыня Никитич»

Фото министерства культуры и туризма Тульской области.

В эти выходные, 21 и 22 февраля, в Тульской области пройдет мультимарафон, приуроченные к 110-летию со дня рождения культового советского режиссера-мультипликатора Владимира Дегтярёва.

Известный художник и режиссер пережил страшную травму на фронте Великой Отечественной войны, потеряв правую руку. Он сумел заново обрести способность рисовать и создал целую галерею ярких анимационных фильмов, ставших классикой отечественной анимации.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть любимые советские мультфильмы, такие как:

«Гадкий утёнок»,

«Кто сказал мяу?»,

«Кто поедет на выставку?»,

«Как стать большим»,

«Козлёнок, который считал до десяти»,

«Как ослик счастье искал»,

«Добрыня Никитич»,

«Вернулся служивый домой»,

«Сладкая сказка»,

«Паровозик из Ромашкова»,

«Снегурочка».

