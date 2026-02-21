Сегодня, 21 февраля, в Тульской области стартовал «Снежный субботник». Жители региона участвуют в уборке снега во дворах и общественных пространствах.
К субботнику присоединились волонтеры, сотрудники Правительства Тульской области и соцучреждений.
Губернатор Дмитрий Миляев поддержал инициативу и пригласил всех желающих присоединиться к субботнику:
«Давайте поддержим инициативу молодых активистов! Каждый желающий может присоединиться к общему большому делу. Приходите семьями, ведь совместный труд на благо любимого города, района объединяет! А еще это возможность отметить Масленицу с чаем и блинами на свежем воздухе», — написал в соцсетях Дмитрий Миляев.
Участников субботника угощают блинами и чаем в нескольких точках города:
- ул. Октябрьская, д. 78, сквер «Тульское чаепитие» (территория перед храмом);
- ул. Кирова/ул. Марата, сквер им. А.С. Пушкина;
- ул. Санаторная, д. 7-9 (придомовая территория);
- микрорайон «Юго-Восточный», сквер Академика Насоновой;
- ул. Пушкинская, д. 57.