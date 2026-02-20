Почему в Туле закрылся отдел полиции «Криволученский»

Туляки интересуются, где теперь работает местная полиция.

Полиция съехала из помещения отдела полиции «Криволученский» на ул. Металлургов, сообщили в редакцию читатели. Автомобилей на служебной парковке нет, вход в отдел замело снегом.

Как стало известно Myslo, отдел закрыт в связи с ремонтом.

Отдел полиции «Криволученский» переехал на ул. Металлургов, 71-а.

Дежурная часть переехала в горотдел на ул. Шухова. Официально — до окончания ремонта.

Однако, по информации Myslo, вскоре отдел могут переформатировать: либо «понизить» до отделения или группы, либо вовсе оптимизировать, присоединив к какому-то другому подразделению.

В пресс-службе регионального УМВД информацию о временном переезде отдела по новому адресу подтвердили. Однако о ликвидации ОП «Криволуческий» комментариев нет: сроки неизвестны, никакого решения не принято.

Напомним, менее года назад, в апреле 2025-го, в Туле закрылся отдел полиции в Скуратово: сотрудников присоединили к «Ильинке» с дислокацией в одноименном поселке. В УМВД объяснили это так:

«Это обусловлено оптимизацией ряда направлений, в том числе вопросов финансово-хозяйственной деятельности, так как ОП „Скуратовский“ располагается в арендованном здании, что требует значительных финансовых вложений».