В Туле Центр образования № 9 оштрафовали на три тысячи за трещины и протечки в стенах

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку соблюдения санитарных норм в Центре образования № 9 имени генерала А. Н. Ермакова.

Результаты проверки показали, что в школе имеются серьезные нарушения санитарных требований. В двух рекреациях и помещении пищеблока специалисты обнаружили трещины и следы протечек потолков и стен.

Директор получил представление, по итогам рассмотрения которого один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

«По постановлению прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Штраф составил три тысячи рублей.