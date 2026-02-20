  1. Моя Слобода
новости
новости
Обрушение крыши дома в Щекино: восстановление находится в завершающей стадии

19 февраля из-за сильного снегопада произошло частичное обрушение крыши над вторым подъездом многоквартирного дома № 40 по ул. Ленина в Щекино.

Обрушение крыши дома в Щекино: восстановление находится в завершающей стадии

Под тяжестью снега два пролета стропильной системы рухнули на чердак и повредили верхний розлив отопления.

«Жилые помещения не повреждены, пострадавших нет. Ремонтные работы проведены в кратчайшие сроки. В тот же день в 22.00 функционирование отопительной системы дома было восстановлено», — сообщил Myslo глава администрации Щекинского района Александр Гамбург.

Специалисты газовой службы временно перекрыли газ во втором подъезде и проверили исправность дымовентиляционных каналов. Нарушений тяги ДВК не обнаружено, в семи квартирах газоснабжение восстановлено, в остальных помещениях подача возобновится в ближайшее время.

photo_2026-02-20_11-19-25.jpg

«По состоянию на утро 20 февраля работы по восстановлению целостности стропильной системы крыши дома № 40 по ул. Ленина и укладке пароизоляционной пленки для исключения попадания снега и влаги находятся в стадии завершения», — добавил Александр Гамбург.

Автор:
сегодня, в 11:43
Событие
обрушение кровли снегопад
Место
Щекино
