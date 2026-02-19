Помогите спасти пенсионерку! В Заречье снегом завалило частный домишко

В наш бот поступило сообщение от тулячки о том, что в Зареченском районе Тулы, по адресу ул. Куренкова, 10 под снегом оказалась буквально погребена пенсионерка Лидия Викторовна Гаврилова. Она живет одна, сын на СВО.

Как отметила женщина, пенсионерка неоднократно обращалась за помощью с 14 февраля, но безрезультатно. У Лидии Викторовны — часть дома, через стенку живут такие же пенсионеры. То, что вы видите на фото — вход в дом Лидии Гавриловой.

Есть здесь неравнодушные люди, готовые прийти на помощь и почистить снег?