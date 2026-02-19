Спортсмены «Битвы за Тулу» устроят дуэль взглядов в ТРЦ «Макси»

В Туле 21 февраля в 17.00 в ТЦ «Макси» состоится дуэль взглядов участников предстоящего турнира «Битва за Тулу» — «Спецоперация „Буревестник“».

Спортсмены соберутся в большом атриуме, чтобы продемонстрировать волю к победе и обменяться взглядами перед началом соревнований.

На пресс-конференции поклонники смогут задать вопросы участникам, узнать об их подготовке и планах на предстоящий бой.

«Битва за Тулу» — это не просто спортивные состязания, а настоящее испытание мужества, реакции и тактического мышления, которое соберет лучших бойцов региона.

Начало турнира — 22 февраля в 19.00. Мероприятие проходит при поддержке группы компаний «СтройАльянс» и комплекса «Премьер Парк».