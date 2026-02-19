Прикинулся полицейским, душил и ограбил: разбойник из Новомосковска отправится в колонию особого режима

В Новомосковске 40-летний мужчина признан виновным в разбое, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 28 октября 2025 года ранее неоднократно судимый за разбой обвиняемый представился сотрудником полиции 56-летней женщине. Зашел в её квартиру и душил до тех пор, пока она не согласилась отдать ему все имеющиеся деньги. 400 000 рублей потерпевшая отдала наличными, еще 7900 рублей обвиняемый перевел себе с телефона женщины.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет колонии особого режима.