Щекинская прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения крыши дома на ул. Ленина

Жильцы пятиэтажки не пострадали. На доме уже проводятся восстановительные работы.

Фото: телеграм-канал "Тула Происшествия"

Прокуратура города Щекино незамедлительно организовала проверку по факту частичного обрушения крыши дома № 40 по ул. Ленина. После аномального снегопада там образовался слой снега толщиной 40 см.

Стропила не выдержали и проломились, повредив чердак. Уточняется, что в результате происшествия жильцы дома не пострадали. Проводятся восстановительные работы.

Для устранения выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Установление причин обрушения, ход и результаты ремонтных работ находятся на контроле прокуратуры города.