Щекинская прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения крыши дома на ул. Ленина

Жильцы пятиэтажки не пострадали. На доме уже проводятся восстановительные работы.

Щекинская прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения крыши дома на ул. Ленина
Фото: телеграм-канал "Тула Происшествия"

Прокуратура города Щекино незамедлительно организовала проверку по факту частичного обрушения крыши дома № 40 по ул. Ленина. После аномального снегопада там образовался слой снега толщиной 40 см.

Стропила не выдержали и проломились, повредив чердак. Уточняется, что в результате происшествия жильцы дома не пострадали. Проводятся восстановительные работы.

Для устранения выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Установление причин обрушения, ход и результаты ремонтных работ находятся на контроле прокуратуры города.

сегодня, в 21:25 +2
