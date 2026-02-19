Где в Туле отключат электроэнергию 20 февраля

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. М. Смирнова 1-31 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- Хлебная площадь, 6-18, 5-а,
- ул. Оборонная, 40/1,
- ул. Колетвинова, 1, 2, 6,
- ул. Пионерская 17-35 (нечётн.), 14-50 (чётн.), 18-а, 33-а, 35-а, 1-а,
- ул. Оборонная 2-22 (чётн),
- ул. Войкова, 1-б, 4, 4-а, 5, 5/1, 6, 7, 9-а, 9-б, 24, 24-а, 26,
- ул. Ложевая, 23-б,
- ул. Гармонная, 21-33 (нечётн.), 20, 22, 33-а,
- ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.), 93-в, 97-а, 115-а,
- ул. Гармонная, 33-а,
- ул. Ленина, 12, 13, 16, 18, 28-38 (чётн.),
- ул. Сойфера, 2-14 (чётн.),
- ул. Коминтерна, 6, 8, 11, 15, 17,
- ул. Советская, 4б, 6, 22,
- пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-11 (нечётн.), 2, 4, 4-а, 6-а, 8, 12,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Берёзовская,
- пос. Дачный: ул. Зелёная, 5-25 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
- ул. Солнечная, 3-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 7-а, 22-а, 29-а,
- ул. Зелёная, 1, 2,
- ул. Новая, 17-25 (нечётн.), 1-а, 27-б, 28-а, 28-б, 36,
- пос. Октябрьский: ул. Шишкова, 19-37 (нечётн.), 14-28 (чётн.),
- 13-й пр-д, 17-23,
- 19-й пр-д, 1,
- ул. Карпова, 71, 71-а, 76, 73, 74-а, 72, 74,
- ул. Кобзева, 38-56, 66-84 (чётн.), 41-57, 65-81 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.), 31.