Тульские МФЦ поставят на службу искусственный интеллект

На оперативном совещании у губернатора обсудили итоги работы многофункциональных центров в 2025 году и определили векторы развития на 2026-й.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Главная задача — сохранить лидерские позиции и внедрить в работу МФЦ технологии искусственного интеллекта.

Сейчас МФЦ региона включает 32 отделения и 85 объектов в малонаселенных пунктах, включая мобильные офисы. Сотрудники центров также ведут прием в фонде «Защитники Отечества», центре «Герой 71» и перинатальных центрах. Ежегодно специалисты оказывают более 2 млн услуг, при этом охват населения составляет 98%, а уровень удовлетворенности туляков — свыше 99%. Среднее время обслуживания не превышает 15–17 минут.

В 2025 году тульский МФЦ впервые стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ» сразу в трех номинациях. Перечень услуг вырос на 43 позиции, достигнув 700. Среди новшеств — прием заявлений от иностранных граждан для миграционного учета и расширение блока услуг по пенсиям.

Особое внимание уделено поддержке участников СВО и их семей. Тульская область — единственный регион, где в МФЦ можно оформить 81 меру поддержки. Для удобства жителей запущен специальный навигатор, а совместно с военкоматом реализован проект по подготовке документов для семей погибших военнослужащих.

Продолжается ребрендинг отделений в единый стиль «Мои документы». В прошлом году обновили шесть филиалов, в планах на этот год — ремонт в Узловой, Алексине и Архангельском. Активно развиваются и цифровые сервисы: чат-бот в мессенджере МАХ (один из первых в России) уже насчитывает 25 тысяч пользователей, а сервис «МФЦ онлайн» позволяет получить видеоконсультацию специалиста.

Директор МФЦ Екатерина Солтанова обозначила главные задачи на 2026 год: расширение информирования через мессенджеры и внедрение искусственного интеллекта. Губернатор Дмитрий Миляев поручил проанализировать внутренние процессы и сформировать дорожную карту по использованию ИИ для оптимизации работы.

сегодня, в 19:40
