Ограничения переводов, страховки и микрозаймы: на что туляки жаловались в Банк России

Всего за минувший год в тульский офис мегарегулятора поступило 2300 обращений от граждан.

Жители Тульской области в 2025 году направили в Банк России 2300 жалоб — на 15% больше, чем годом ранее. На работу банков пришлось чуть больше половины всех поступивших обращений. Их число выросло на 20%. Клиенты чаще жаловались на ограничения в переводах и операциях по картам.

Благодаря надзорным мерам регулятора снизилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при потребительском кредитовании. На треть меньше жалоб поступило в отношении страховых компаний. Претензий по поводу ОСАГО стало вдвое меньше: водители стали реже сталкиваться с неправильным расчетом коэффициента бонус-малус.

А вот жалоб на микрофинансовые организации стало больше. Потребители писали о трудностях при погашении займов, недостоверной информации в кредитной истории, отказе МФО в предоставлении кредитных каникул и мошенничестве.

— Чтобы защититься от мошенников, набирающих долги по чужим документам, можно установить самозапрет — проставить отметку в своей кредитной истории о том, что вы запрещаете выдавать вам кредиты и займы. Этот механизм уже доказал свою эффективность, — отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.