Мощный снегопад обрушился на Тулу

Сильный порывистый ветер, метель и много снега - по прогнозам, такая погода сохранится до вечера.

Фото Татьяны Алексеевой.

Снегопад начался к утру 19 февраля, город замело.

Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, дороги чистят еще с вечера.

Для расчистки улиц Тула мобилизует более 130 машин специализированной техники. 27 тракторов направят на расчистку подъездных путей к населенным пунктам Большой Тулы. С ночи улицы расчищают 7 колонн комбинированных дорожных машин. Техника работает циклично — убирает снег и обрабатывает дороги реагентами до тех пор, пока не стихнут осадки.

Особое внимание уделяют опасным участкам — спускам и подъемам. Чтобы фуры не блокировали движение, дежурство тягачей организовали на ключевых магистралях:

Калужское и Веневское шоссе;

улица Рязанская;

перекресток улиц Кутузова и Вильямса;

в поселке Менделеевском;

на базе Тулгорэлектротранса.

Также подготовлена парковка у гипермаркета «Метро» — на случай, если придется временно ограничивать въезд большегрузов в город.

В администрации Тулы к работе коммунальщиков просят отнестись с пониманием. Расчистить все улицы одномоментно под таким снегопадом невозможно. Даже если колонна прошла по дороге, через короткое время асфальт снова скроется под слоем осадков.

«Работа ведется круглосуточно. Мы делаем все возможное, чтобы город жил своей жизнью, несмотря на капризы погоды», — отметили в городской администрации.