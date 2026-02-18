«Ходить невозможно, парковаться негде»: тулячка пожаловалась на нечищеную площадь перед Московским вокзалом

По словам женщины, из-за завалов снега пройти и припарковаться там весьма проблематично:

«Это пространство не чистили ни единого раза! Там уже невозможно нормально ходить, машины парковать практически негде! А ведь это площадь вокзала!»

Напомним, в октябре 2025 года глава администрации Тулы Илья Беспалов предложил организовать у площади Московского вокзала платную парковку. Сейчас автомобилисты нередко используют парковку как бесплатную стоянку, оставляя на ней машины на длительный срок. Это мешает планомерной уборке, особенно в зимнее время.