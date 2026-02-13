В Тульской области появилась новая семейная выплата

Фото правительства Тульской области.

В Тульской области для семей с детьми появилась новая мера соцподдержки — ежегодная семейная выплата. Ее предоставляет Соцфонд.

Получить выплату могут работающие родители, воспитывающие двоих и более детей младше 18 лет либо учеников очных отделений до 23 лет. Все члены семьи обязаны быть гражданами России и жить на ее территории.

Средний ежемесячный доход семьи на одного человека не должен превышать полуторакратного размера регионального прожиточного минимума. Например, в Тульской области, где в 2025 году прожиточный минимум составил 17 733 рубля, семья сможет рассчитывать на выплату, если средний доход ниже 26 599 рублей.

Размер выплаты рассчитывается персонально для каждой семьи исходя из налогов, выплаченных родителями в бюджет. Выплату могут оформить оба работающих родителя одновременно.

За назначением выплаты нужно обращаться ежегодно с 1 июня до 1 октября. Заявление можно оставить на сайте госуслуг или в отделении Соцфонда.

«Выплата адресована родителям, которые участвуют в финансовом обеспечении своих детей: то есть родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату», — добавили в региональном правительстве.