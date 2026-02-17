  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Узловские чиновники выплатят компенсации родителям детей, пострадавших от бродячих собак - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Узловские чиновники выплатят компенсации родителям детей, пострадавших от бродячих собак

Иски в суд направил межрайонный прокурор.

Узловские чиновники выплатят компенсации родителям детей, пострадавших от бродячих собак
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В прошлом году в Узловскую межрайонную прокуратуру поступили обращения родителей детей, пострадавших от укусов бездомных собак. В июле пёс укусил 10-летнего мальчика на детской площадке на ул. Набережной в с. Ильинка. На ноге у ребёнка от укуса остался шрам. Отец пострадавшего оценил причинённый моральный вред в 50 тысяч рублей.

Второй случай произошёл возле одного из домов в пос. Дубовка в августе. Двухлетняя девочка увидела в кустах бродячую собаку, которая тут же напала на неё, укусив за ногу и за руку.

Мама пострадавшей рассказала, что после того случая малышка стала беспокойной, плохо спит, а когда видит собаку на улице — начинает плакать. Женщина попросила взыскать с чиновников 70 тысяч рублей.

В суде прокурор указал, что меры, принимаемые администрацией района, недостаточны. Представитель администрации себя виноватым не признал, просил отказать в удовлетворении иска.

Суд частично удовлетворил требования прокурора. Отцу мальчика присуждена сумма в 18 тысяч рублей, матери девочки администрация обязана выплатить 15 тысяч. Решения суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 10:09 −1
Другие статьи по темам
Событие
собака укусила ребенка компенсация суд администрация прокуратура
Место
Тульская область Узловский район
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
сегодня, в 07:00, 57 855 4
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 36 918 -8
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 34 1041 -4
В Тульской области внедрят региональный стандарт интеграции импатриантов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области внедрят региональный стандарт интеграции импатриантов
сегодня, в 08:00, 32 587 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
После текста Myslo в Щекино закрыли нелегальный игорный клуб: дело направлено в суд
После текста Myslo в Щекино закрыли нелегальный игорный клуб: дело направлено в суд
«Ходить невозможно, парковаться негде»: тулячка пожаловалась на нечищеную площадь перед Московским вокзалом
«Ходить невозможно, парковаться негде»: тулячка пожаловалась на нечищеную площадь перед Московским вокзалом

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.