Узловские чиновники выплатят компенсации родителям детей, пострадавших от бродячих собак

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В прошлом году в Узловскую межрайонную прокуратуру поступили обращения родителей детей, пострадавших от укусов бездомных собак. В июле пёс укусил 10-летнего мальчика на детской площадке на ул. Набережной в с. Ильинка. На ноге у ребёнка от укуса остался шрам. Отец пострадавшего оценил причинённый моральный вред в 50 тысяч рублей.

Второй случай произошёл возле одного из домов в пос. Дубовка в августе. Двухлетняя девочка увидела в кустах бродячую собаку, которая тут же напала на неё, укусив за ногу и за руку.

Мама пострадавшей рассказала, что после того случая малышка стала беспокойной, плохо спит, а когда видит собаку на улице — начинает плакать. Женщина попросила взыскать с чиновников 70 тысяч рублей.

В суде прокурор указал, что меры, принимаемые администрацией района, недостаточны. Представитель администрации себя виноватым не признал, просил отказать в удовлетворении иска.

Суд частично удовлетворил требования прокурора. Отцу мальчика присуждена сумма в 18 тысяч рублей, матери девочки администрация обязана выплатить 15 тысяч. Решения суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.