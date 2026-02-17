  1. Моя Слобода
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»

В школах вводят новый предмет.

Фото Алексея Пирязева.

Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в школах.

Предмет будет вводить поэтапно:

  • С 1 сентября 2026 года — только в 5-х классах.
  • С 1 сентября 2027 года — в 6 и 7-х классах.

Одновременно изменится расписание уроков иностранного языка:

  • Пятиклассники с 2026 года будут изучать иностранный язык два часа в неделю вместо трех.
  • Начиная с 2027 года иностранный язык сократится до двух часов в неделю и для учеников 6-7-х классов.

Тульские педагоги уверены, что предмет сформирует у школьников уважение к традициям и патриотизм. 

Фотограф:
сегодня, в 11:31 −6
Место
Тульская область
Прочее
школа новый предмет культура
