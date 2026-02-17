С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»

Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в школах.
Предмет будет вводить поэтапно:
- С 1 сентября 2026 года — только в 5-х классах.
- С 1 сентября 2027 года — в 6 и 7-х классах.
Одновременно изменится расписание уроков иностранного языка:
- Пятиклассники с 2026 года будут изучать иностранный язык два часа в неделю вместо трех.
- Начиная с 2027 года иностранный язык сократится до двух часов в неделю и для учеников 6-7-х классов.
Тульские педагоги уверены, что предмет сформирует у школьников уважение к традициям и патриотизм.