Разбили о голову бутылку, отобрали деньги: двух жителей Богородицка задержали за разбойное нападение

В Богородицке сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 63-летний мужчина. Он заявил, что двое знакомых напали на него, разбили о голову стеклянную бутылку и отобрали 43 000 рублей.

Подозреваемых задержали довольно быстро. 37-летний и 31-летний мужчины признали вину и пояснили, что пошли на преступление ради выпивки. Отметим, что подозреваемые ранее были судимы: кража, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и незаконное приобретение наркотиков.

Похищенное изъято, в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.