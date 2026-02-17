  1. Моя Слобода
Жительница Орла приехала в Дубну на заработки, но схлопотала 2 года колонии

Угнала автомобиль и совершила несколько краж.

Жительница Орла приехала в Дубну на заработки, но схлопотала 2 года колонии

В Тульской области 35-летняя Юлия С. признана виновной в кражах и угоне.

Судом установлено, что в октябре 2025 года ранее судимая Юлия приехала в Дубну на заработки из Орла. 21 октября женщина украла из подъезда дома электросамокат, который чуть позже выкинула за ненадобностью. 22 октября Юлия утащила из открытой машины видеорегистратор. А на следующий вечер женщина украла телефон знакомой, с которой распивала алкоголь.

Выходя от знакомой, Юлия приметила на улице припаркованный Ford Mondeo, который вскрыла и уехала на нем в Брянск. Там женщину задержали полицейские, которым прислали ориентировку на машину. 

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. 


 

сегодня, в 11:51 0
приговор суда Дубна угон кражи
