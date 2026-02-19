В тульской Госавтоинспекции назвали самые проблемные участки дорог в условиях снегопада

На заседании оперштаба в областном правительстве глава УГИБДД УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов рассказал об обстановке на дорогах региона.

С утра на тульских дорогах работало 59 экипажей ДПС – 119 сотрудников. В 20.00 на службу заступит ночная смена: 36 экипажей и 78 сотрудников. Также предусмотрен резерв из восьми экипажей.

В течение дня из-за непогоды было частично затруднено движение транспорта на следующих улицах: Кауля, Пузакова, Алексинском шоссе, Ложевой, Калинина, Шухова, в Городском переулке. Также затруднения наблюдались в Новомосковске, Узловой, Богородицке, Епифани, Ефремовском, Алексинском и Киреевском районах.

На федеральной автодороге М-2 «Крым» было два проблемных участка: на 174-м и 192-м километрах. На трассе М-4 «Дон» самым проблемным участком стал 210-й километр: там движение было остановлено на 25 минут.

Также были сложности на 225-м, 253-м, 217-м, 276-м и 282-м километрах. Во всех случаях причиной затруднений были грузовики, которые не могли преодолеть подъём в гору.