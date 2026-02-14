В Тульской области 15 февраля завоют сирены

Это будет техническая проверка.

В Тульской области 15 февраля пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Сирены завоют с 11.00 до 11.30.

Тревога будет носить технический характер, поводов для беспокойства нет. Звучание сирен будет кратковременным.