В Тульской области 15 февраля завоют сирены

В Тульской области 15 февраля пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Сирены завоют с 11.00 до 11.30.
Тревога будет носить технический характер, поводов для беспокойства нет. Звучание сирен будет кратковременным.
Это будет техническая проверка.
