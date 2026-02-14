  1. Моя Слобода
новости
новости
В Тульской области 15 февраля завоют сирены

Это будет техническая проверка.

В Тульской области 15 февраля пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Сирены завоют с 11.00 до 11.30.

Тревога будет носить технический характер, поводов для беспокойства нет. Звучание сирен будет кратковременным. 

сегодня, в 10:31 0
Характер, воля и красота: в Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике
Характер, воля и красота: в Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике

