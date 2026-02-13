Характер, воля и красота: в Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике

Заместитель директора по спортивно-массовой работе МБУ СШ «Триумф» Елена Мамошко:

Елена Мамошко — Соревнования по гимнастике такого масштаба проходят в Тульской области впервые — это для нас большая честь! Выступления гимнасток будут идти четыре дня, а на пятый день состоится большой финал – с 8 часов утра до позднего вечера.

Журналисты Myslo увидел красивейшие состязания лучших гимнасток Центральной России по многоборью. Это олимпийская дисциплина, в которой команда из пяти спортсменок синхронно выполняет упражнения (номер очень похож на танец) с различными предметами — лентами, мячами и обручами. Судьи оценивают слаженность работы, музыкальность, артистизм и техничность гимнасток. Важно во время выступления не уронить предмет.







Художественная гимнастика — зрелище невероятной красоты, от которого невозможно отвести глаз. Миниатюрные девушки демонстрируют невероятные возможности человеческого тела, некоторые трюки сложно себе вообразить.

Девушки хрупкие только на вид — из многих можно было бы делать гвозди. В спорте они с трех лет. За красотой номеров скрываются слезы, боль и каждодневная борьба с самими собой. Девушки занимаются 6 дней в неделю от четырех до шести часов.





Мастер спорта СССР Международного класса по художественной гимнастике, тренер высшей категории, спортивный судья всероссийской категории, наставник тульской команды по гимнастике № 1 Светлана Иванкова рассказала, как ей удается поддерживать в девочках страсть к спорту:

— Тренирую девочек на своем примере. Рассказываю, как я занималась, с какими трудностями сталкивалась. Стараюсь донести до спортсменок, что неудача — это совсем не повод опустить руки и прекратить тренировки. В мире очень много соблазнов, чтобы уйти из спорта и ничем не заниматься. Но нужно во что бы то ни стало направлять детей в нужное русло, — сказала тренер.





На гимнастках – потрясающие костюмы, отшитые из бархата. Все наряды выполнены в разнообразных цветах. Главное требование к ним — отсутствие свисающих и острых элементов.

Костюм для художественной гимнастки — удовольствие не из дешевых. Цены стартуют от 30 000 рублей.

Злата Василенко гимнастка сборной «Тульская область № 1»:

Злата Василенко — Мне 13 лет. Гимнастикой я занимаюсь около 10 лет. Я очень любила в раннем детстве смотреть соревнования по художественной гимнастике и тоже решила попробовать. Готовились к соревнованиям около месяца. Выступать было очень волнительно, но все прошло отлично.

Злата рассказала, что помимо долгих тренировок гимнасткам нужно соблюдать диету, которая включает мясо, овощи и фрукты. Такой рацион помогает всегда быть в отличной форме.

Ксения Тюняева гимнастка сборной «Тульская область № 1»:

Ксения Тюняева — Выступать было не страшно — мне не впервой! Приятно было представлять свою малую Родину на таких масштабных соревнованиях! — поделилась девушка.

Ксения с легкостью совмещает уроки в школе со спортом. Ее любимый предмет – физкультура, а в будущем Ксюша мечтает стать тренером.

Девочки – как одна большая дружная семья, во всем поддерживают друг друга.

Команда «Тульская область №2».

Ульяна Родичева — Гимнастика — это моя жизнь! Моя личная цель — дойти до мастера спорта. Чтобы достичь этого звания нужно очень много работать и пахать на тренировках, я очень стараюсь.

У девушки были переломы обеих ног и большого пальца: Ульяна неправильно сделала упражнения на тренировках – не до конца напряглась. Но она не может без спорта, поэтому ходила на тренировки даже с гипсом.





Вероника Калиус приехала выступать с командой из города Жуковского Московской области:

Вероника Калиус — Очень понравилась атмосфера в зале — болельщики мотивировали выложиться на все сто. Я начала заниматься гимнастикой, когда мне было 3 года. В городе набирали детей в секцию, родители привели меня и мне очень понравилось. Сегодня мы хорошо выступили, у нас была всего лишь одна потеря.

У девушки на колене был бандаж — она растянула связки еще до выступления, но это не помешало ей выступить и не подвести команду.



Соня Карпычева из команды «Ярославская область № 1»:

Соня Карпычева — Гимнастика — это прекрасный вид спорта. Завораживает, когда девочки выступают на ковре, когда впервые увидела — сразу захотела так же. Выступили мы хорошо, у нас было всего две потери. Ждем итоговых результатов с нетерпением! — рассказала девочка.



Команда «Ярославская область № 1».

На соревнованиях выступили команды из Белгородской и Курской областей. Девочкам апплодировали особенно громко.



