В Туле встретили Mercedes, водителю которого нет дела до ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Андрей прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана на повороте с ул. Демидовскую на ул. Луначарского в Туле. На ней видно, как водитель Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения.

«Я стоял возле перекрестка на красный. В это время появился Mercedes, который обогнал по встречной полосе весь поток остановившихся автомобилей. Это первое нарушение — обгон при сплошной линии. Сначала я подумал, он хочет встать впереди меня, чтобы первым поехать на зелёный свет, при этом заехав за стоп-линию — это второе нарушение. Однако, Mercedes даже и не притормозил, а уверенно поехал на красный, направо по Луначарского! Это третье нарушение! Номера различимы — о393рр71», — возмутился автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
