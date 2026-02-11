  1. Моя Слобода
К осени в тульском поселке Плеханово достроят дом для детей-сирот с 116 квартирами

Специалисты доделывают внутреннюю отделку помещений.

К осени в тульском поселке Плеханово достроят дом для детей-сирот с 116 квартирами
Фото Алексея Пирязева.

В поселке Плеханово завершается строительство десятиэтажного дома для детей-сирот, который включает 116 однокомнатных квартир общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Проект реализуется в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни».

Строительные работы начались в январе 2025 года, завершение запланировано на осень 2026 года. Как сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миляев, сейчас ведется внутренняя отделка помещений и установка коммуникаций: электрики, отопления и водоснабжения.

После сдачи дома территорию благоустроят: обустроят прогулочные зоны и установят декоративные конструкции. Главная цель проекта — создать комфортные жилищные условия, обеспечив сирот качественным жильем.

Фотограф:
сегодня, в 12:42 +1
Место
Тульская область
Прочее
Плеханово дети-сироты дом
