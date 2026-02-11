«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 

Который, по словам женщины, ходит просто отвратительно.

С жалобой в редакцию Myslo обратилась одна из читательниц. Женщина заявила, что по утрам в общественный транспорт просто невозможно попасть. В ожидании автобусов и маршруток на остановках собирается множество людей.

— На работу уехать невозможно — и это все, что нужно знать об общественном транспорте в Туле! На фото — остановка «Улица Вознесенского». Время — 8.30.

В основном, пассажиры жаловались на отсутствие троллейбусов 4 и 5.

Напомним, ранее мы писали, что губернатор Дмитрий Миляев поручил председателю Счетной палаты Тульской области Владимиру Юдину изучить деятельность Тулгорэлектротранса, проверить процедуры заключения контракта с перевозчиками и отдельно изучить работу предприятия в части принятия финансовых решений и расходования денег.

Кроме этого, глава региона поручил привлечь Фонд развития промышленности для проработки повышения производительности Тулгорэлектротранса и выработки решений по оптимизации процессов.



Myslo запросил комментарий у администрации города, какой именно транспорт мог не приехать по расписанию.