  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 

Который, по словам женщины, ходит просто отвратительно.

«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 

С жалобой в редакцию Myslo обратилась одна из читательниц. Женщина заявила, что по утрам в общественный транспорт просто невозможно попасть. В ожидании автобусов и маршруток на остановках собирается множество людей. 

— На работу уехать невозможно — и это все, что нужно знать об общественном транспорте в Туле! На фото — остановка «Улица Вознесенского». Время — 8.30.

В основном, пассажиры жаловались на отсутствие троллейбусов 4 и 5.

Напомним, ранее мы писали, что губернатор Дмитрий Миляев поручил председателю Счетной палаты Тульской области Владимиру Юдину изучить деятельность Тулгорэлектротранса, проверить процедуры заключения контракта с перевозчиками и отдельно изучить работу предприятия в части принятия финансовых решений и расходования денег. 

Кроме этого, глава региона поручил привлечь Фонд развития промышленности для проработки повышения производительности Тулгорэлектротранса и выработки решений по оптимизации процессов.

Myslo запросил комментарий у администрации города, какой именно транспорт мог не приехать по расписанию. 

сегодня, в 09:27 +5
