В Туле на уборку кладбищ потратят четыре миллиона рублей

Специалисты закладывают как осенне-зимние, так и весенне-летние работы.

Фото Артема Жильцова.

Администрация Тулы ищет подрядчика для уборки и обслуживанию кладбищ. Специалисты закладывают как осенне-зимние, так и весенне-летние работы, включая покос травы, уборку мусора, обработку территории противогололедными материалами и другие задачи.

Начальная цена контракта — четыре миллиона рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. 

Услуги выполняются по заявкам заказчика, которые направляются исполнителю минимум за 24 часа до оказания услуг.

Исполнитель обязуется соблюдать экологические, санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы. Период действия контракта: с даты заключения до 20 ноября 2026 года. 

