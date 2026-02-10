В Тульской области отмечен рост числа заболевших гриппом и ОРВИ

Согласно оперативным данным регионального Роспотребнадзора, за неделю за медицинской помощью обратилось 4285 человек.

Фото Алексея Пирязева.

Прирост по сравнению с показателями предыдущей семидневки составил 15,1%. При этом, как подчеркивают в ведомстве, общий уровень заболеваемости пока не превышает эпидемических порогов ни в одной из возрастных групп населения.

Лабораторные исследования подтвердили циркуляцию вируса гриппа: за отчетный период диагностировано 23 случая.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тулякам соблюдать меры профилактики: мыть руки, пользоваться антисептиками, проветривать помещения, проводить влажную уборку. При первых признаках недомогания нужно обратиться к врачу и оставаться дома.