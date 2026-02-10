  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области отмечен рост числа заболевших гриппом и ОРВИ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области отмечен рост числа заболевших гриппом и ОРВИ

Согласно оперативным данным регионального Роспотребнадзора, за неделю за медицинской помощью обратилось 4285 человек.

В Тульской области отмечен рост числа заболевших гриппом и ОРВИ
Фото Алексея Пирязева.

Прирост по сравнению с показателями предыдущей семидневки составил 15,1%. При этом, как подчеркивают в ведомстве, общий уровень заболеваемости пока не превышает эпидемических порогов ни в одной из возрастных групп населения.

Лабораторные исследования подтвердили циркуляцию вируса гриппа: за отчетный период диагностировано 23 случая.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тулякам соблюдать меры профилактики: мыть руки, пользоваться антисептиками, проветривать помещения, проводить влажную уборку. При первых признаках недомогания нужно обратиться к врачу и оставаться дома.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:22 0
Другие статьи по темам
Событие
ОРВИ грипп
Место
Тула
Погода в Туле 10 февраля: до 13 градусов мороза и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 февраля: до 13 градусов мороза и без осадков
сегодня, в 07:00, 29 781 3
В День всех влюбленных тулякам предлагают признаться в любви… капибаре
Жизнь Тулы и области
В День всех влюбленных тулякам предлагают признаться в любви… капибаре
сегодня, в 09:00, 21 595 1
Ракетная опасность объявлена в Тульской области ночью 10 февраля
Жизнь Тулы и области
Ракетная опасность объявлена в Тульской области ночью 10 февраля
сегодня, в 02:49, 14 1720 -1
В тульских лесах отстреляют больше 160 кабанов из-за АЧС
Жизнь Тулы и области
В тульских лесах отстреляют больше 160 кабанов из-за АЧС
сегодня, в 10:18, 8 889 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году
В Туле на уборку кладбищ потратят четыре миллиона рублей
В Туле на уборку кладбищ потратят четыре миллиона рублей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.