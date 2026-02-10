  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области впервые начали выдавать сертификаты на выплату 1 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области впервые начали выдавать сертификаты на выплату 1 млн рублей

С января право на её получение подтвердили 17 женщин из разных районов региона.

В Тульской области впервые начали выдавать сертификаты на выплату 1 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области семьи начали подтверждать право на единовременную выплату в размере 1 млн рублей при рождении второго или третьего ребенка. Эта мера соцподдержки касается женщин, родивших второго ребенка до 25 лет или третьего — до 28 лет. 

Ещё одно условие для получения миллиона — постоянное проживание в Тульской области не менее одного года. Средства предоставляются в безналичной форме и могут использоваться полностью или по частям. Деньги можно потратить на строительство жилья, погашение ипотеки, оплату образования для ребенка или компенсацию санаторно-курортного лечения.

— Мы хотим помочь молодым родителям в самый ответственный период, создав надежный фундамент для будущего их детей. Данная программа — это наглядное воплощение стратегического курса, который задал губернатор Дмитрий Миляев. Тульская область должна стать настоящей территорией семейного счастья. Забота о семьях с детьми, создание для них максимально благоприятных условий — наша приоритетная задача, — отметила министр труда и социальной защиты региона Татьяна Абросимова.

Подать заявление на получение сертификата можно через портал «Госуслуги71», в МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Тульская область правительство Тульской области выплата для молодых родителей мера поддержки инициатива Дмитрия Миляева
Место
Тульская область
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
сегодня, в 07:00, 43 780 1
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
сегодня, в 07:19, 28 1185 -19
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом
Жизнь Тулы и области
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом
вчера, в 17:25, 135 2944 -7
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
Жизнь Тулы и области
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
сегодня, в 09:27, 23 1377 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
В среду часть Криволучья останется без холодной воды
В среду часть Криволучья останется без холодной воды

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.