В Тульской области впервые начали выдавать сертификаты на выплату 1 млн рублей

С января право на её получение подтвердили 17 женщин из разных районов региона.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области семьи начали подтверждать право на единовременную выплату в размере 1 млн рублей при рождении второго или третьего ребенка. Эта мера соцподдержки касается женщин, родивших второго ребенка до 25 лет или третьего — до 28 лет.

Ещё одно условие для получения миллиона — постоянное проживание в Тульской области не менее одного года. Средства предоставляются в безналичной форме и могут использоваться полностью или по частям. Деньги можно потратить на строительство жилья, погашение ипотеки, оплату образования для ребенка или компенсацию санаторно-курортного лечения.

— Мы хотим помочь молодым родителям в самый ответственный период, создав надежный фундамент для будущего их детей. Данная программа — это наглядное воплощение стратегического курса, который задал губернатор Дмитрий Миляев. Тульская область должна стать настоящей территорией семейного счастья. Забота о семьях с детьми, создание для них максимально благоприятных условий — наша приоритетная задача, — отметила министр труда и социальной защиты региона Татьяна Абросимова.