Туляки могут выбрать места для благоустройства в 2027 году

В Туле до 20 февраля принимают предложения от жителей по выбору общественных пространств для благоустройства в 2027 году.
Отправить заявку можно несколькими способами:
- Почтой на e-mail: gorsreda@cityadm.tula.ru.
- Лично в рабочие часы (с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00) в управление по благоустройству администрации города Тулы по адресу: ул. Советская, 14.
- В территориальные округа по следующим адресам:
- ул. Тургеневская, 67,
- ул. Марата, 162-а,
- ул. Литейная, 10,
- ул. Болдина, 50,
- ул. Вересаева, 2.
Лучшие предложения внесут в рейтинговое голосование, а сами работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».