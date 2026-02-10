Туляки могут выбрать места для благоустройства в 2027 году

Фото Алексея Пирязева.

В Туле до 20 февраля принимают предложения от жителей по выбору общественных пространств для благоустройства в 2027 году.

Отправить заявку можно несколькими способами:

Почтой на e-mail: gorsreda@cityadm.tula.ru.

Лично в рабочие часы (с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00) в управление по благоустройству администрации города Тулы по адресу: ул. Советская, 14.

В территориальные округа по следующим адресам: ул. Тургеневская, 67, ул. Марата, 162-а, ул. Литейная, 10, ул. Болдина, 50, ул. Вересаева, 2.



Лучшие предложения внесут в рейтинговое голосование, а сами работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».