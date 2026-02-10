  1. Моя Слобода
новости
новости
Туляки могут выбрать места для благоустройства в 2027 году

Предложения внесут в рейтинговое голосование.

Фото Алексея Пирязева.

В Туле до 20 февраля принимают предложения от жителей по выбору общественных пространств для благоустройства в 2027 году. 

Отправить заявку можно несколькими способами:

  • Почтой на e-mail: gorsreda@cityadm.tula.ru.
  • Лично в рабочие часы (с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00) в управление по благоустройству администрации города Тулы по адресу: ул. Советская, 14.
  • В территориальные округа по следующим адресам: 
    • ул. Тургеневская, 67,
    • ул. Марата, 162-а,
    • ул. Литейная, 10,
    • ул. Болдина, 50,
    • ул. Вересаева, 2.

Лучшие предложения внесут в рейтинговое голосование, а сами работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фотограф:
сегодня, в 14:39
В Новомосковске задержаны двое мужчин, пытавшихся дать взятку оперуполномоченному
В Новомосковске задержаны двое мужчин, пытавшихся дать взятку оперуполномоченному
Мокрый снег с дождем и гололед: тульские синоптики дали прогноз на неделю
Мокрый снег с дождем и гололед: тульские синоптики дали прогноз на неделю

