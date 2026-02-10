Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области

Рабочая встреча тульского губернатора с помощником главы государства и Секретарем Госсовета РФ состоялась 10 февраля.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В ходе встречи Миляев проинформировал Алексея Дюмина о планах комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт».

Первое заседание комиссии запланировано на весну 2026 года. Оно будет проведено совместно с комиссией Госсовета по направлению «Кадры» и станет частью программы первого Всероссийского съезда учителей физкультуры спорта. Местом проведения съезда определена Тульская область.

Также в рамках комиссии сформирована рабочая группа, которая будет готовить доклада на предстоящий в этом году Совет при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

На встрече также подвели основные экономические итоги региона за 2025 год. Важным достижением стало завершение 12 крупных инвестиционных проектов. 8 из них были реализованы на территории особой экономической зоны «Узловая».

Планы по инвестициям серьезные: в активной стадии реализации находятся 11 новых инвестиционных проектов. Общий объем заявленных инвестиций превышает 55 млрд рублей.

«Это проекты в сфере производства строительных и изоляционных материалов, в пищевой индустрии, химической промышленности, сельском хозяйстве», — сообщил Миляев.

Алексей Дюмин попросил передать теплые слова и наилучшие пожелания всем жителям Тульской области, выразив уверенность в дальнейшем процветании и динамичном развитии региона.