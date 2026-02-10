  1. Моя Слобода
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление

Синоптики обещают умеренный юго-западный ветер.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, до 11 метров в секунду.

Температура ночью – от -17 до -22, днём – от -6 до -11. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

Фотограф:
сегодня, в 07:00
