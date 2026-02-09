В Каменском районе за 5 млн продают трехэтажную школу: покупатель пока не найден

Фото торги.ру.

В Каменском районе выставлено на продажу здание школы 1990 года постройки. Объект расположен в селе Соклаково дом № 104. Аукцион размещен на сайте торги.ру.

Здание трехэтажное, общая площадь составляет 1336 квадратных метров, включая один подземный этаж. Вместе со школой продается прилегающий земельный участок площадью 3293 квадратных метра, предназначенный для эксплуатации здания.

Начальная цена объекта установлена в размере 5 079 676 рублей, включая земельный участок стоимостью 476 тысяч рублей.

Формат аукциона предполагает открытую конкуренцию, а участники смогут подавать свои предложения по цене. Возможности рассрочки платежа в текущих условиях не предусмотрено.

В январе сделка не состоялась из-за отсутствия претендентов.