В Плавске пенсионерка погибла под колёсами поезда

В Плавске следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствием установлено, что 6 февраля 70-летняя женщина поскользнулась на пешеходном переходе местной ж/д станции. Пенсионерка упала прямо на рельсы и попала под колёса грузового поезда. В результате происшествия женщина скончалась на месте происшествия.

«Следствие проверяет обстоятельства ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами из числа работников ОАО „РЖД“, которые не обеспечили безопасность при обслуживании пешеходного перехода,» — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.