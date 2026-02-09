  1. Моя Слобода
В Плавске пенсионерка погибла под колёсами поезда

Трагедия произошла 6 февраля.

В Плавске следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствием установлено, что 6 февраля 70-летняя женщина поскользнулась на пешеходном переходе местной ж/д станции. Пенсионерка упала прямо на рельсы и попала под колёса грузового поезда. В результате происшествия женщина скончалась на месте происшествия. 

«Следствие проверяет обстоятельства ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами из числа работников ОАО „РЖД“, которые не обеспечили безопасность при обслуживании пешеходного перехода,» — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

 

сегодня, в 10:28 0
пенсионерка Плавск СК трагедия попала под поезд
