  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске двое парней избили мужчину и отобрали у него телефон - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Новомосковске двое парней избили мужчину и отобрали у него телефон

Подозреваемые задержаны, им грозит до 7 лет колонии.

В Новомосковске двое парней избили мужчину и отобрали у него телефон

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемых в грабеже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 41-летний местный житель. Мужчина заявил, что на улице Гвардейской на него напали двое парней и отобрали телефон. Личности подозреваемых установили в кратчайшие сроки. Ими оказались двое 18-летних ранее судимых местных жителей.

Молодые люди признались в совершении преступления, в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемым грозит до 7 лет колонии. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:11 0
Другие статьи по темам
Прочее
грабеж полиция Новомосковск уголовное дело
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
сегодня, в 08:21, 46 772 -5
Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»
Жизнь Тулы и области
Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»
вчера, в 19:00, 95 2601 0
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
сегодня, в 08:00, 31 606 0
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области
вчера, в 15:24, 89 9381 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Каменском районе за 5 млн продают трехэтажную школу: покупатель пока не найден
В Каменском районе за 5 млн продают трехэтажную школу: покупатель пока не найден

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.