В Новомосковске двое парней избили мужчину и отобрали у него телефон

Подозреваемые задержаны, им грозит до 7 лет колонии.

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемых в грабеже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 41-летний местный житель. Мужчина заявил, что на улице Гвардейской на него напали двое парней и отобрали телефон. Личности подозреваемых установили в кратчайшие сроки. Ими оказались двое 18-летних ранее судимых местных жителей.

Молодые люди признались в совершении преступления, в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемым грозит до 7 лет колонии.