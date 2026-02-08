  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На повороте на Ясную Поляну не все желают соблюдать ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На повороте на Ясную Поляну не все желают соблюдать ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На повороте на Ясную Поляну не все желают соблюдать ПДД

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на автодороге Тула-Щекино. А записи видно, как водитель проигнорировал сразу два дорожных знака «Направление движения по полосам».

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД
Дежурная часть
На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД
сегодня, в 13:59, 16 1238 3
В Туле автоледи захотела повернуть со встречки
Дежурная часть
В Туле автоледи захотела повернуть со встречки
вчера, в 20:18, 23 2303 4
В Туле водителя «копейки» оштрафовали за опасный дрифт
Дежурная часть
В Туле водителя «копейки» оштрафовали за опасный дрифт
вчера, в 14:20, 25 1793 1
На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам
Дежурная часть
На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам
6 февраля, в 20:19, 11 1866 1
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
Дежурная часть
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
сегодня, в 12:31, 73 3395 -1
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
сегодня, в 09:00, 119 2130 5
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области
сегодня, в 15:24, 49 4355 2
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
Дежурная часть
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
сегодня, в 10:01, 44 7232 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулячку оштрафовали за самовольное подключение газовой колонки
Тулячку оштрафовали за самовольное подключение газовой колонки
Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»
Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.